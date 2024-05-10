Мальчик принял миллионера за бездомного и отдал ему единственный доллар – как тот отблагодарил

Чувствительность детей – это их суперсила, которой могут похвастаться далеко не все взрослые. И иногда она побуждает их к поступкам, которыми просто невозможно не восхищаться.

С бизнесменом Мэттом Басбисом произошла очень забавная история. Он владеет местным магазином спортивных товаров и руководит несколькими компаниями, которые осуществляют продажи на миллионы долларов, поэтому время на то, чтобы принарядиться, у него не всегда есть.

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Однажды не в очень опрятной одежде отправился в кафе. Ожидая свой напиток, он оперся о стену и закрыл глаза, погрузившись в размышления.

Когда он открыл глаза, то увидел перед собой мальчика, который протягивал ему доллар.

Я всегда хотел помочь бездомным, и наконец у меня есть такая возможность. Этот доллар – это все, что у меня пока есть, я его получил за хорошие оценки, и хочу отдать тебе,

– сказал бизнесмену 9-летний Келвин Эллис.

Поступок мальчика очень растрогал бизнесмена. Он решил, что такая искренняя доброта должна быть вознаграждена. Миллионер рассказал, кем является на самом деле, и провел мальчика в свой магазин спортивных товаров, предупредив перед этим отца парня.

Когда они прибыли на место, то мальчик услышал: все, что он сможет взять в течение 40 секунд, он получит бесплатно, даже если это велосипед или другой дорогой товар. Так мальчик с добрым сердцем получил вещи, о которых всегда мечтал, а люди в сети в очередной раз напоминают себе о вещах, которые являются главными в жизни.