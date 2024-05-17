"Я чуть не умерла от ужаса": как мальчик напугал няню и о чем ей не рассказали родители

Когда родителям выпадает возможность провести время вместе, услуги няни как никогда уместны. Но стоит помнить, что нужно оставлять не только необходимые инструкции, но и рассказывать об особенностях своих детей.

Девушка, которая работала няней, рассказала очень забавную историю. Правда, в моменте она напугала ее чуть ли не до смерти.

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А дело было так. Однажды она осталась присматривать за двумя маленькими детьми. Все шло прекрасно, они хорошо играли и не сопротивлялись перед сном.

Девушка включила радионяню и пошла в другую комнату, где ждала родителей. И тут из радионяни послышался жуткий голос.

Представьте, на улице сплошная темнота. И тут внезапно из радионяни жуткое детское пение. Я взглянула на монитор, но дети не шевелились,

– рассказала она.

Девушка немедленно бросилась в детскую комнату. Как выяснилось, младший мальчик не мог заснуть и напевал себе колыбельную, которую и услышала няня. Поскольку он добавлял к словам кривляния, а пение было тихим, ночью такой перформанс мог звучать действительно страшно.

В сети с истории посмеялись, но в то же время отметили и смелость няни:

"Я не знаю, как она заставила себя пойти к детям";

"Не верю в демонов, но в тот момент не смогла бы пошевелиться";

"После такой истории нужно садиться за книгу ужасов".

Ранее мы писали о маме, которая выставляет счета всем родителям, чьи дети приходят к ней домой.