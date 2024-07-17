Они такие замечательные: Лив Тайлер поделилась редкими фото детей

Жизнь звездных детей всегда привлекала внимание людей. Однако некоторым родителям удается ограждать своих чад от чрезмерной публичности.

Тайлер приподняла занавес

Известная американская актриса Лив Тайлер троих детей. Она редко показывает их поклонникам, но на этот раз решила приподнять занавес семейной жизни.

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В одном из последних постов звезда сообщила, что Луле Роуз исполнилось 8 лет.

Также она опубликовала фото старшего сына Майло, который несет счастливую Лулу Роуз на плечах. Лив Тайлер редко делится фотографиями детей, поэтому неудивительно, что последние ее посты произвели такой фурор.

Кто является родителями детей Лив Тайлер

Старшего сына актриса родила от бывшего мужа Роя Лэнгдона. Двое младших детей от Дэйва Гарднера, с которым она 7 лет жила в гражданском браке. Пара завершила отношения в 2021 году.

Гарднер работает спортивным агентом, он лучший друг Дэвида Бекхэма. Однако Виктория не в восторге от этой дружбы, ведь Гарднер часто приглашал друга не вечеринки без сопровождения жены.