"Мы можем не говорить 2 дня": звездный Криштиану Роналду рассказал о "своей" черте сыновей

Звездный Криштиану Роналду является не только успешным спортсменом, но и замечательным многодетным папой. К его семье всегда приковано много внимания, но особенно прессе интересны его отношения с Криштиану-младшим.

Характер победителя

Как рассказал португалец, он ежедневно играет в падель (разновидность тенниса) с сыном, иногда соревнования заходят слишком далеко. Если Криштиану-младший проигрывает, то может долго злиться на папу.

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Однако звезда видит в этом только позитив, ведь это означает, что парень не умеет проигрывать и не может смириться с поражением.

Мы с Криштиану-младшим злимся, мы не разговариваем уже два дня, потому что каждый из нас хочет быть победителем. Я счастлив, даже маленький Маттео злится, когда проигрывает, мне это нравится. Мои дети такие же, как я. Я их этому не учу, но они видят на моем примере, – рассказал Роналду.

Поддержка без давления

Криштиану-младший хочет повторить путь отца и стать звездным футболистом. 14-летний парень играл во всех молодежных командах клубов, где выступал Роналду, и сейчас находится в саудовском Аль-Насре.

Парень делает успехи, однако папаша не собирается требовать от него слишком многого.

Если он не станет игроком, найдет другую работу, я всегда буду его поддерживать. Мы не можем давить на наших сыновей, потому что мы знамениты,

– подчеркнул португалец.

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