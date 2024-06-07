Только один человек: кто тот единственный, кому Меган Маркл и принц Гарри доверяют своих детей

Меган Маркл и принц Гарри очень редко берут детей в рабочие поездки. В отличие от Кейт Миддлтон и принца Уильяма, они не прибегают к услугам квалифицированной няни.

Кому принц Гарри и Меган Маркл доверяют детей

Как стало известно журналистам, теперь герцоги Сассекские не оставляют детей на нянечек, когда должны покидать дом. Воспитанием Лилибет и Арчи на время их отсутствия занимается только один человек – мама Меган Дория Редлан.

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По информации инсайдеров, Меган чувствует себя комфортнее, когда ее дети остаются с Дорией. Гарри поддерживает эту позицию, ведь убежден, что гораздо лучше, когда детей воспитывают только члены семьи.

Гарри, и Меган очень заботятся о своих детях и в случае отъезда доверяют их только Дории,

– рассказали источники из монаршей семьи.

Почему пара приняла такое решение

Однажды, когда дети остались с няней, в комнате маленького Арчи загорелся пожар. Все обошлось хорошо, однако Меган полностью потеряла доверие к чужим людям.

Дория удивительно близка с детьми и ежедневно помогает Меган. С ней дети всегда в безопасности,

– добавили инсайдеры.

Напомним, Меган и Гарри сложили с себя королевские полномочия и переехали в Монтесито, что в Калифорнии, лишь изредка оставляя детей на Дорию. А вот Уильям и Кейт Миддлтон прибегают к услугам няни Марии Терезы Борралло, которая уже более 10 лет работает на королевскую семью.