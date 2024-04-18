Велосипеды, самокаты и толокары: какой детский транспорт самый дешевый и популярный

На улице постепенно становится теплее, а значит, родителям придется подумать о детском транспорте. Как принять правильное решение и какие факторы учитывать - читайте в нашем материале.

Чтобы выбрать удачный детский транспорт, нужно учесть возраст ребенка, уровень безопасности, комфорт, мобильность и практичность транспорта. OLX Украина собрала перечень и цены популярных опций, передает Baby 24.

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Велосипед

Пока самый популярный транспорт для детей. Средняя стоимость – 2 850 гривен для нового и 1 300 для подержанных.

Самокат

Также популярный вариант. Новый стоит 1 300 гривен, подержанный обойдется родителям в 600 гривен.

Автомобили и мотоциклы на аккумуляторе

Дорогой вариант, который покупают значительно реже. Новый такой стоит около 10 тысяч, подержанный можно найти со средней ценой в 3 тысячи гривен.

Трехколесный велосипед

Транспорт для совсем маленьких, которые еще только осваивают навык "вождения". За новый в среднем придется заплатить 2800, подержанный обойдется в 1000 гривен.

Велобег

Еще одна опция для самых маленьких, которым еще не хватает координации. Такой велосипед без педалей стоит в среднем 1450 гривен (новый), подержанный стоит почти в 2 раза меньше – 800 гривен.

Также родители часто покупают велосипед с родительской ручкой (3000/1200 гривен), толокар (1000/500) и самокат-велобег (1450/850).