Чтобы не наделать вреда: какие два популярных продукта надо убрать из рациона детей

Здоровое питание – это основа развития и здоровья наших детей. Очень важно знать, какие продукты несут потенциальную опасность, хотя часто попадаются нам на глаза.

Популярные продукты, которые вредят детям

Ученые из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний исследовали питание тысячи детей в возрасте от года до 23 месяцев. Они выяснили, что два очень популярные продукты наносят здоровью малышей большой вред.

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Как показало исследование, дети в возрасте до двух лет получают слишком много сахара, что приводит к проблемам со здоровьем. Речь идет о норме от одной до шести чайных ложек добавленного сахара в сутки. Причем пути попадания сахара в детский организм не так уж и очевидны.

Ученым удалось выяснить, что дело в двух очень популярных среди родителей продуктах. Это сладкие йогурты и сладкие фруктовые напитки.

Детям не стоит давать добавленный сахар / Фото Pixabay

Ученые советуют родителям воздержаться от того, чтобы давать добавленный сахар в возрасте до двух лет. Организм не готов к такой сахарной нагрузке, что может спровоцировать серьезные проблемы в будущем.

Кроме того, речь идет об элементарных вкусовые привычки. Если уже с самого детства построить их вокруг добавленного сахара, то ничего хорошего из этого потом не получится.