Ваш ребенок вырастет счастливым: какие 5 фраз для этого нужны
Воспитание имеет определяющее влияние на то, какими вырастают наши дети. Счастье – главный критерий для всех, а приблизиться к нему помогут простые вещи.
Специалисты сходятся на том, что родителям нужно держать в фокусе то, что именно они говорят детям, информирует Baby 24. Именно слова родителей формируют их самооценку, а она является определяющей для дальнейших успехов в жизни.
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Есть несколько базовых фраз, которые выглядят банальными, но играют важную роль при формировании личности ребенка.
- "Не бойся делать ошибки"
Мы всегда учимся на ошибках, и смелость делать их открывает новые горизонты. Поддерживайте желание ребенка получать новый опыт, даже если он сопровождается неудачами.
- "Ты не должен всем нравиться"
Эти слова помогут ребенку верить в себя и не зависеть от мнения окружающих. А этим искусством стоит овладеть, не так ли?
- "Мы всегда тебе поможем"
Родители – это опора, которая придает уверенности. Это правило должно работать всегда.
- "Мы тебя любим"
Говорите это каждый раз, как выпадает возможность. Сколько бы вы это не проговаривали – много не будет никогда.
- "Мы в тебя верим"
Эти слова заставят ребенка чувствовать себя значимым и самостоятельным. А когда в тебя верят родители – можно покорять любые вершины.
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