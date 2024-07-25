Родителям надо пересмотреть свой подход: какие есть типичные ошибки в воспитании девочек
Источник:"Затишок"
Воспитание девочек требует особого подхода, однако до сих пор есть ошибки, которые делают большинство родителей. Если в одной из них вы узнаете себя – обязательно смените фокус.
Большинство этих ошибок являются неумышленными, но негативное влияние от них из-за этого не уменьшается. К счастью, нужно совсем немного усилий, чтобы избегать их в своей родительской повседневности.
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- Быть для дочери подругой
Если мама часто рассказывает ребенку о своих проблемах, и теряет чувство защищенности рядом с ней. Лучше всегда фокусироваться на том, что беспокоит ребенка.
- Реализовывать мечты о сыне
Если вы мечтали о мальчике, а родилась девочка, то ребенок не должен чувствовать это на себе. Не стоит поощрять дочь к "мальчишеским" активностям, если она сама к ним не стремится.
- Говорить "Ты же девочка"
Навязывать стандарты поведения – не лучшее решение для современных родителей. Стоит акцентировать внимание не на поле, а на личности, каким хочет быть ребенок.
- Заставлять сидеть с младшим ребенком
Дети – это ответственность родителей. Прибегать к помощи старших детей можно, но не слишком часто, иначе им придется жертвовать собственными возможностями, и отношения между детьми могут стать натянутыми.
- Наказание за драки и "мальчишеские игры"
Во-первых, запрет всегда дает обратный эффект, а во-вторых, в этом нет ничего страшного. Стоит только убедиться, что таким образом ребенок не хочет соответствовать ожиданиям родителя.
- Требования быть тихим и послушным
Это удобно для родителей, но вредит умению детей строить собственные границы. Наоборот, важно учить девочку отстаивать собственную позицию.
- Недостаточно внимания от папы
Эта проблема может в будущем обернуться попытками привлечь холодных безэмоциональных мужчин. Лучше, чтобы мужчины активно проявляли свою любовь к дочери.
- Учить полагаться только на себя
В этом случае возникнут проблемы с доверием и умением работать в команде. Полагаться на кого-то – важный навык, который нужно закладывать с детства.
Ранее мы писали о том, какие черты дети чаще всего наследуют от папы.