Родителям надо пересмотреть свой подход: какие есть типичные ошибки в воспитании девочек

Воспитание девочек требует особого подхода, однако до сих пор есть ошибки, которые делают большинство родителей. Если в одной из них вы узнаете себя – обязательно смените фокус.

Большинство этих ошибок являются неумышленными, но негативное влияние от них из-за этого не уменьшается. К счастью, нужно совсем немного усилий, чтобы избегать их в своей родительской повседневности.

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Быть для дочери подругой

Если мама часто рассказывает ребенку о своих проблемах, и теряет чувство защищенности рядом с ней. Лучше всегда фокусироваться на том, что беспокоит ребенка.

Реализовывать мечты о сыне

Если вы мечтали о мальчике, а родилась девочка, то ребенок не должен чувствовать это на себе. Не стоит поощрять дочь к "мальчишеским" активностям, если она сама к ним не стремится.

Говорить "Ты же девочка"

Навязывать стандарты поведения – не лучшее решение для современных родителей. Стоит акцентировать внимание не на поле, а на личности, каким хочет быть ребенок.

Заставлять сидеть с младшим ребенком

Дети – это ответственность родителей. Прибегать к помощи старших детей можно, но не слишком часто, иначе им придется жертвовать собственными возможностями, и отношения между детьми могут стать натянутыми.

Наказание за драки и "мальчишеские игры"

Во-первых, запрет всегда дает обратный эффект, а во-вторых, в этом нет ничего страшного. Стоит только убедиться, что таким образом ребенок не хочет соответствовать ожиданиям родителя.

Требования быть тихим и послушным

Это удобно для родителей, но вредит умению детей строить собственные границы. Наоборот, важно учить девочку отстаивать собственную позицию.

Недостаточно внимания от папы

Эта проблема может в будущем обернуться попытками привлечь холодных безэмоциональных мужчин. Лучше, чтобы мужчины активно проявляли свою любовь к дочери.

Учить полагаться только на себя

В этом случае возникнут проблемы с доверием и умением работать в команде. Полагаться на кого-то – важный навык, который нужно закладывать с детства.

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