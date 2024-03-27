Беременность - это должно быть счастье: какие ошибки допускают все женщины, которые вынашивают детей

Ожидание ребенка – это магический период, полный любви. Однако есть вещи, которые способны оставить негативный отпечаток даже в такое светлое для женщины время.

Частые ошибки беременных женщин

Когда женщина в положении, то должна наслаждаться каждым мгновением этого счастливого периода. Ошибок, которых надо избегать, не так много, но их негативное влияние будет ощутимо.

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Усиленная тревожность

Одна из самых больших проблем, с которой сталкиваются беременные женщины. Иногда доходит даже до того, что близкие не могут понять, что происходит и как нужно реагировать.

Это легко объяснить: организм перестраивает гормональную и другие системы, что сразу дает о себе знать. Однако очень важно ограничить уровень стресса, иначе насладиться беременностью в таких условиях не удастся. Лишние переживания – это ошибка всех беременных женщин.

Малая подвижность

Существует ошибочное убеждение, что сидячая работа является самой безопасной. Это совсем не так, ведь существует риск застоя крови в органах малого таза и нижних конечностей, что не сулит ничего хорошего. Беременным нужно много гулять, чтобы кровь хорошо циркулировала.

Впрочем, нагрузки должны быть минимальные, а тяжелой физической работы надо избегать. Любое неудобство крайне нежелательно для беременных, и об этом лучше помнить всегда.

Некоторые мифы очень портят жизнь беременных женщин / Фото Pixabay

Самолечение

В эру интернета и большого количества контента у людей появилось ложное представление о том, что они стали экспертами в очень многих областях. Беременные тоже могут этим грешить, что впоследствии превращается в очень большую проблему для врачей. Что бы ни случилось – поставить диагноз, и тем более выписать лекарства, имеет право только квалифицированный врач.

Есть за двоих

Популярный миф, который нанес женщинам очень много вреда. Вы должны придерживаться здорового питания – вот и весь секрет. Больше фруктов и овощей, меньше сладкого – и все будет хорошо.

Интересно, что с жидкостью ситуация обратная – ее употребляют слишком мало. Вода составляет основу нашего организма, поэтому стоит заботиться, чтобы ее всегда было достаточно, а тем более тогда, когда вы ждете ребенка.