Позавидовал бы Да Винчи: 2-летний художник продает картины за тысячи долларов

Каждый ребенок – невероятно талантлив. Но есть те, у кого способности проявляются в таком раннем возрасте, что не сразу веришь, что всю работу они делают собственными руками.

Лоран Шварц – маленький художник из Германии, который начал покорять мир искусства. Ему всего 2 года, о его таланте уже говорят на нескольких континентах.

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Родители заметили тягу малыша к рисованию на курорте. Он не хотел выходить из игровой комнаты, где были карандаши и краски. Когда семья вернулась домой, то Лорану обустроили художественную студию со всем необходимым. Родители были поражены, когда он начал создавать настоящие шедевры.

Он сам решает, когда ему рисовать. Иногда не появляется в мастерской в течение 3 – 4 недель, но потом вдруг ныряет в процесс с головой,

– рассказала мама художника.

Шедевры Лорана покорили коллекционеров / Фото из инстаграма laurents.art

Мама мальчика создала страницу в инстаграме, чтобы делиться результатами его творчества. Сейчас у него почти 30 тысяч подписчиков.

Коллекционеры наперегонки скупают картины мальчика, их стоимость уже достигает 7 тысяч долларов. Все деньги поступают на счет, доступ к которому он получит только после 18 лет.