Имеет 1000 детей в 20 странах: как донор шокировал женщин и стал героем Netflix

Джонатан Джейкоб Мейер нарушил законодательство о донорстве спермы. Это привело к тому, что он стал отцом сотен малышей.

Шокирующая правда о доноре

На Netflix вышел фильм "Мужчина из 1000 детей", который приобрел большую популярность. Лента спровоцировала большой скандал, ведь женщины не знали, что герой – Джонатан Джейкоб Мейер – стал отцом стольких малышей.

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Одна из первых жертв – учительница Натали из Нидерландов, которая обратилась на сайт доноров в 2010 году. После успешного оплодотворения она родила сына, а правда о доноре всплыла почти через десятилетие.

Как выяснилось, Джонатан нарушил местное законодательство, которое ограничивает доноров в количестве детей от 1 до 25 в 12 семьях. Он сдавал сперму аж для 11 репродукционных клиник, а также работал с Cryos – международным банком спермы.

Что постановил суд

Как установили родители, Мейер может быть отцом 1000 детей в более чем 20 странах. В прошлом году одна из матерей подала иск против донора.

Гаагский суд встал на сторону женщин и запретил Джейкобу сдавать сперму в любой точке мира. Если он нарушит запрет, то заплатит 85 тысяч фунтов стерлингов за каждый новый случай.