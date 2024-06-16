Не только мама: дочь мило обняла и поцеловала папу – вирусное видео TikTok

Все молодые родители знают об удивительной привязанности детей к маме. Малыши могут неделями "прилипать" к маме, поэтому когда папа получает свою долю любви от ребенка – это всегда очень мило.

Мамы для ребенка являются постоянным источником комфорта, безопасности и понимания, из-за чего папы могут чувствовать себя немного отстраненными, особенно когда дело касается поцелуев и объятий.

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Как дочь растрогала папу

В вирусном видео TikTok мама сняла "Еще один день из жизни непредсказуемого малыша", который заставил ее и мужа почувствовать силу любви своей дочери.

32-летняя девушка из Корнуолла, что в Великобритании, сняла свою дочь во время семейного дня на пляже. Девочка на видео очень мило проявляет к своему папе все виды ласки. Она его ласкает, обнимает, целует и прижимается.

То самое милое видео:

В ответ отец Ян говорит: "Я люблю тебя, спасибо", и выражение его лица говорит обо всем. Он удивленно смотрит в камеру и не может прийти в себя от такого проявления эмоций.

Кому-то это может показаться нормальным поведением малыша к отцу, но текст в TikTok объясняет: "Если ваш малыш неделями не хочет никого, кроме мамы, и вдруг папа получает всю любовь".

Почему маленькие дети больше привязаны к маме

В первые несколько лет жизни большинство детей отдают эмоциональное предпочтение маме. Проведено много научных исследований, которые объясняют это явление.

Во-первых, матери обычно проводят больше времени с детьми, особенно на первых этапах жизни, и больше вовлечены в уход за ними. Исследования показывают, что дети часто обращаются к матерям в случаях стресса, боли или болезни, поскольку матери обычно выполняют роль "безопасного убежища" для своих детей.

Во-вторых, тип взаимодействия между ребенком и каждым из родителей является разным. Матери, как правило, больше направлены на успокоение ребенка, тогда как папы чаще занимаются активными играми, которые повышают эмоциональное возбуждение детей. Эти разные стили взаимодействия приводят к разным типам привязанности, причем дети обычно чувствуют себя более комфортно и спокойно рядом с матерями.