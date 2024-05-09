Вот это так "бунт": девушка забеременела двойней в 15 – как отреагировали религиозные родители

Карина Амайя воспитывалась в религиозной семье и по строгим правилам. Однако развитие событий случилось точно не такое, как его представляли родители девушки.

Как рассказала 20-летняя девушка, которая стала известной в ТикТок благодаря видео со своей малышкой, она росла в очень религиозной семье. Родители были строгими и контролировали каждый ее шаг. Однако даже несмотря на это она находила возможность побыть без присмотра.

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В 13 она познакомилась со своим мужем. Парочка очень тщательно скрывала свои отношения. Для этого у них были секретные телефоны, ведь родители Карины очень пристально наблюдали за ней.

Однако проконтролировать всего они не смогли. В 15 Карина забеременела, а потом тест УЗИ показал, что двойней. Она очень боялась реакции родителей, поэтому первые 5 месяцев пыталась всячески скрыть свое состояние.

Как и ожидалось, у родителей был шок. Отец закрылся в собственной комнате, а мама плакала на полу. Однако со временем родители девушки не просто приняли этот факт, а начали ревностно обустраивать комнату для малышей, чтобы дети росли в комфорте.

Я думала, что меня выгонят из дома. Но сейчас все прекрасно, и родители наслаждаются временем с детьми,

– рассказала Карина.

Девочки живут в счастливой семье, где их очень любят и всегда поддерживают. Подписчики девушки также расхваливают ее за правильное решение и желают малышам всего светлого и лучшего.

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