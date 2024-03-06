3-летняя девочка имеет редкое заболевание волос – какое милое прозвище придумали ей друзья

Лайли Дэвис 3 года, и ее волосы имеют особый вид из-за редкой болезни. Впрочем, друзья девочки решили это интересно обыграть и придумали ей очень милое прозвище.

Милая поддержка маленьких друзей

Маленькая Лайла Дэвис имеет синдром "нерасчесываемых волос". всего во всем мире таких людей не более 100.

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Очень быстро Лайла попала на страницы газет, ведь случай действительно уникальный. Сколько бы она не причесывала свои волосы – они все равно остаются кудрявыми.

Когда она начала ходить в детский сад, детки быстро начали с ней дружить. Они даже придумали ей забавное прозвище, которое мило подчеркивает ее особенность – "Пушистик".

Особая девочка / Фото SWNS

Синдром "нерасчесываемых волос" обычно проявляется до 3 лет, хотя может быть скрытым и до 12. У таких людей в основном светлые волосы, укротить которые не поможет ни одно расчесывание и укладка.

Дети так радостно ее принимают и дали забавное прозвище. Лайла счастлива, у нее много друзей и она радостно расширяет этот круг,

– рассказала Шарлотта, мама девочки.

Старшие люди иногда тоже посмеиваются с волос девочки, сравнивая ее с Альбертом Энштейном и Борисом Джонсоном. Иногда случается, что они без согласия Лейлы пытаются трогать ее волосы, но родители пытаются четко устанавливать границы.

Лейла любит петь и танцевать балет, а еще имеет активную и популярную страницу в инстаграме. Она в восторге от своих особых волос и получает много любви от окружающих.