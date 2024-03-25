Не может улыбаться и даже моргать: девочка не проявляет эмоции из-за редкой болезни
Источник:nypost
Эмоции – это то, за что мы так любим проводить время с детками. Однако, к сожалению, не все малыши могут проявлять ту радость, которую испытывают.
Редкая болезнь маленькой девочки
Еве Хедли 4 года. Маленькая британка не может улыбнуться, поднять брови, нахмуриться, моргать или проявлять эмоции любым другим способом. Причиной этого стала очень редкая болезнь.
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Врачи сообщили, что у девочки синдром Мебиуса. Это болезнь черепно-мозговых нервов, которая, к сожалению, не лечится. На миллион новорожденных этот синдром диагностируют у 2 – 20 малышей.
Дедушка Евы Джонатан вызвался пробежать марафон в Милтон-Кейнсе, чтобы собрать 4 тысячи долларов. Эти деньги должны помочь Еве с обучением и оплатой выплат на транспорт в больницу.
Еве диагностировали редкий синдром / Фото Jonathan Watkins/SWNS
Когда девочка родилась, акушерки сразу заметили, что что-то не так.
Ее лицо было будто кроваво-красным, когда она пыталась плакать. Кроме того, на ее лице нельзя было увидеть ни одного выражения,
– вспомнил папа девочки.
Еву невозможно было кормить грудью, также врачи проводили ей много тестов. Только когда девочке исполнился год, врачи смогли поставить диагноз.
Синдром Мебиуса вылечить невозможно, но физическая и логопедическая терапия позволит улучшить двигательные навыки. Ева немного дольше училась ходить и не всегда внятно говорит, но она активно взаимодействует с другими детьми и пытается наслаждаться жизнью.