Мощнейшая поддержка: как дети Кейт Миддлтон стали ее опорой в борьбе с раком

Как известно, у Кейт Миддлтон диагностировали рак, из-за чего она отменила все визиты и сосредоточилась на своем выздоровлении. Принц Уильям всегда рядом с женой, а дети стали для женщины сверхмощной опорой.

Дети – опора Кейт Миддлтон

Болезнь Кейт Миддлтон стала тяжелой новостью для поклонников королевской семьи. Весь мир наблюдает за ее борьбой и надеется, что победа в этой дуэли будет за принцессой Уэльской.

Читайте также Особое родительство требует особых подходов: какие странные правила ввела мама 6 детей

Как сообщили инсайдеры, кроме Уильяма Кейт получила сверхмощную поддержку от детей. Они не просто проявили недетскую стойкость после страшной новости, но и пытаются всячески утешить маму.

Дети всегда были центром вселенной Уильяма и Кейт. Когда им удается весело провести время вместе – это невероятно влияет на атмосферу,

– рассказали источники.

Счастливая мама в окружении детей / Фото с Х PRINCE OF WALES

Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи много времени проводят с родителями и делают все для того, чтобы взрослые улыбались. Будем надеяться, что усилия детей, любовь Уильяма и сила Кейт заставят недуг отступить, и счастливая семья еще долго наслаждаться обществом друг друга.

Ранее Хайден Панеттьери рассказывала, на кого становится похожей ее дочь, которую воспитывает Владимир Кличко.