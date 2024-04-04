Мощнейшая поддержка: как дети Кейт Миддлтон стали ее опорой в борьбе с раком
Источник:People
Как известно, у Кейт Миддлтон диагностировали рак, из-за чего она отменила все визиты и сосредоточилась на своем выздоровлении. Принц Уильям всегда рядом с женой, а дети стали для женщины сверхмощной опорой.
Дети – опора Кейт Миддлтон
Болезнь Кейт Миддлтон стала тяжелой новостью для поклонников королевской семьи. Весь мир наблюдает за ее борьбой и надеется, что победа в этой дуэли будет за принцессой Уэльской.
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Как сообщили инсайдеры, кроме Уильяма Кейт получила сверхмощную поддержку от детей. Они не просто проявили недетскую стойкость после страшной новости, но и пытаются всячески утешить маму.
Дети всегда были центром вселенной Уильяма и Кейт. Когда им удается весело провести время вместе – это невероятно влияет на атмосферу,
– рассказали источники.
Счастливая мама в окружении детей / Фото с Х PRINCE OF WALES
Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи много времени проводят с родителями и делают все для того, чтобы взрослые улыбались. Будем надеяться, что усилия детей, любовь Уильяма и сила Кейт заставят недуг отступить, и счастливая семья еще долго наслаждаться обществом друг друга.
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