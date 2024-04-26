На самом деле это признак интеллекта: удивительное открытие о негативной детской привычке, которая раздражает родителей

Оказывается, что даже негативные вещи могут свидетельствовать о положительных характеристиках. По крайней мере, так утверждают некоторые эксперты.

Кортни Уоррен – клинический психолог и эксперт по зависимостям, которая работает в Гарвардской медицинской школе. Она призвала родителей не делать трагедии из детского обмана, хоть он и может изрядно раздражать.

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Взрослым надо понимать, что когда дети говорят неправду – это нехорошо для воспитания, но свидетельствует о хорошем развитии индивидуальности, креативности и интеллекта. Конечно, родители хотели бы получать другие сигналы, однако через это проходят все.

Потребность сказать неправду – это испытание на стрессоустойчивость и логичность воображения. Эксперты отмечают, что ложь является вполне нормальной частью детского развития, поэтому не надо реагировать на нее очень драматично.

Обман – часть развития ребенка / Фото Pixabay

Дети обманывают не просто так, ради удовольствия. Здесь речь идет о двух мотивациях – негативной (избежать наказания) и положительной (получить больше сладостей, внимание, похвалу). Так в основном продолжается до 4 лет, после чего дети становятся более сознательными и понимают, что обманывать родителей не стоит.

Профессор прикладной психологии Кан Ли отмечает, что потом важно показать детям разницу между реальностью и выдумками и создать среду, в которой им не нужно будет придумывать, чтобы чувствовать себя комфортнее.