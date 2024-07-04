Свободный стиль воспитания: какие преимущества для ребенка и какие трудности для родителей может создать

Существует несколько моделей воспитания, и свобода становится главным трендом различных подходов. Родители его активно поддерживают, однако не всегда все работает так, как пишут в книгах.

Что такое свободный стиль воспитания

При таком стиле воспитания родители принимают любое поведение ребенка и не вмешиваются даже тогда, когда ситуация может выйти из-под контроля. Взрослые позволяют детям все, наблюдая за тем, чтобы не возникало большой опасности в виде травмы или неприятностей.

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Почему эксперты против такого стиля

Габор Мейт, один из признанных авторитетов в области детского воспитания, настаивает на том, что родительство – это прежде всего иерархия, выстроенная ради поддержки и развития детей. Соответственно, такое проявление демократии как полная демократия ребенку на пользу не пойдет.

При такой модели родители превращаются в друзей, а не авторитетов. Также отсутствуют четкие границы или правила, что негативно сказывается на ребенке. Это очень хорошо заметно в школе, ведь дети еще не способны самостоятельно обрабатывать правила и ограничения.

Ранее мы писали о том, почему родителям важно качественно проводить время с детьми независимо от того, сколько для этого выпадает времени.