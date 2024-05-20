Эти ошибки потом будет исправлять психотерапевт: что ни в коем случае нельзя запрещать детям

Есть вещи, которые просто нельзя запрещать детям. В противном случае это будет иметь негативное влияние на всю их дальнейшую жизнь.

Воспитание – это искусство, в котором есть много направлений, школ и течений. Однако есть универсальные базовые принципы, которые касаются всех.

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Часть из них касается вещей, которые детям просто нельзя запрещать. Некоторые из них очевидны, а некоторые могут стать сюрпризом.

Познавать мир

Дети должны везде залезать, открывать все дверцы и проверять содержимое всего, что попадает в их руки. Таким образом они учатся приобретать опыт и узнавать природу вещей, которые их окружают.

Нарушение этого правила со временем провоцирует у ребенка такие черты как агрессию, замкнутость и равнодушие. Вряд ли это именно те характеристики, которые вы хотите видеть в своих детях.

Ошибаться

Учиться на чужих ошибках не всегда свойственно даже многим взрослым, тогда зачем ожидать такого сознательного подхода от детей. Ошибки – это часть любого обучения, и единственный урок, который нужно усвоить – надо просто попробовать еще раз.



Запрет – не лучший подход в воспитании / Фото Pixabay

Портить свои вещи

Ценить вещи нужно научиться, и иногда через болезненную потерю, например, забыв любимую игрушку на детской площадке. Да, здесь дети должны пройти через этот опыт, и не надо запрещать им портить вещи или брать их туда, куда они хотят.

Задача родителей здесь заключается лишь в контроле процесса и коммуникации о ценности вещей, объяснении, почему они важны и как их беречь. Запретить – просто, но это не лучшее решение.

Заводить воображаемых друзей

То, что для вас жутко и выглядит психическим расстройством на самом деле обычная игра, которая развивает воображение. В основном это нормальный процесс, который ребенок со временем просто перерастает.

Шуметь

Здесь запреты или не работают, или заставляют идти на конфронтацию. В конце концов, когда еще можно пошуметь, как не в детстве?

Главное – постоянная коммуникация и упор на том, что в публичных местах стоит уважать личное пространство других людей. На это надо усилия, но лучшая перспектива именно у такого подхода.