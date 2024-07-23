Не только внешность: какие черты ребенок унаследует от отца

Часто в семьях возникают вопросы, на кого будет похож новорожденный ребенок. Точные черты лица или другие детали внешности могут быть смесью характеристик матери и отца. Однако некоторые черты наследуются преимущественно от папы, даже если ребенок больше похож на мать.

Как только объявляется новость о беременности, начинаются предположения и обсуждения, на кого будет похож малыш. Даже если ребенок на первый взгляд не похож на отца, он передает определенные гены, которые отвечают за специфические характеристики.

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Ребенок возьмет эти черты у папы

То первое, что отец даст своему ребенку – пол. Мужчины отвечают за передачу Y-хромосомы для мальчиков и X-хромосомы для девочек во время оплодотворения яйцеклетки. Также исследователи обнаружили, что соотношение полов в семьях зависит больше от семьи отца, чем матери. Например, если мужчина имел больше братьев, его собственные дети, вероятно, будут мужского пола, и наоборот.

Рост ребенка также в значительной степени определяется генами отца. Существует более 700 генетических разновидностей, которые влияют на рост, и доказательства свидетельствуют, что гены отца играют значительную роль в этом процессе.

Сердечные проблемы также могут передаваться от отца. Существует ген, называемый хромосомой гаплогруппы IY, который всегда передается от отца к сыну и повышает риск ишемической болезни сердца на 50%.

Проблемы с психическим здоровьем также могут иметь генетическую связь с отцом. Исследования показывают, что дети, рожденные от родителей старше 45 лет, могут чаще иметь трудности с обучением, гиперактивность или биполярное расстройство.

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