"Это похоже на тюрьму": успешная бизнес-вумен объяснила, почему ее дети не ходят в школу

Образование – крайне важный фактор для развития детей. Однако оказывается, что это мнение разделяют не все родители.

Британская бизнесвумен Кэсси Энн Кларк вызвала бурную дискуссию в социальной сети ТикТок. Женщина опубликовала видео, в котором объяснила, почему ее дети не посещают школу.

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Кэсси воспитывает двух дочерей, 8-летнюю Баг и 9-летнюю Банни. Она приняла решение забрать их из школы, ведь учебная программа ей не нравится, а сам учебный процесс "похож на тюрьму". Она считает, что куда целесообразнее перевести девочек на домашнее обучение.

Школа – это тюрьма. Ребенок сидит в классе 8 часов в день, ему даже запрещают разговаривать с соседом, который сидит рядом. Считаю, что дети больше узнают из внешнего мира, чем сидя в классе и изучая то, что им никогда не понадобится,

– считает Кэсси.

Сама женщина не имеет аттестата о среднем образовании, но это не помешало ей воплотить в жизнь несколько успешных бизнесов. Она убеждена, что большинство знаний, которые дети получают в школе, не актуальны и не пригодятся в будущем.

Теперь ее дочери учатся дома, это стоит 400 – 500 фунтов стерлингов в месяц. Остальное время они плавают, учатся готовить с бабушкой и занимаются другими делами.

Видео британки набрало полмиллиона просмотров, и люди в основном поддержали ее позицию:, хотя противоположные мнения также звучали:

"В школе ничего не учат, кроме как покорно повторять задания";

"Забрала детей из школы в прошлом году и ни разу не пожалела";

"Девочки и навыки полезные получат, и будут иметь здоровую психику, отличное решение";

"Мне мама разрешила покинуть учебу, прошло 25 лет, и я хотел бы, чтобы она взамен меня поощрила".

Ранее мы писали о женщине, которая выставляет счета родителям, чьи дети приходят к ней домой.