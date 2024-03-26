Чем особенные дети, рожденные в марте

Чувствительный характер и тонкая натура – главные характеристики детишек, родившихся в марте, сообщает Baby 24. Именно поэтому им обычно нужны сильные имена, которые "уравновесят" их натуру.

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Обычно мартовские малыши очень привязаны к родителям. Они могут часто плакать и легко обижаться, а когда они становятся старше, то трудно принимают запреты и отказы.

Вместе с тем, у них очень хорошо развита интуиция, а их сообразительности иногда могут позавидовать даже взрослые. Они с детства могут манипулировать, чтобы получить желаемое. Беспокоиться не надо – никакого негатива в этих их действиях нет.

Мартовские дети очень чувствительны / Фото Pixabay

Когда они взрослеют, то иногда испытывают недостаток твердости и умения отстоять себя или свои интересы. Также они легко поддаются влиянию, поэтому нужно следить за их окружением.

Сильные стороны мартовских детей – креативность и богатое воображение. Они часто достигают успехов в творчестве. Учатся они очень легко и часто приходят на помощь сверстникам, которые не успевают за ритмом уроков.

Также их отличают щедрость, великодушие и ответственность. Им хватает инициативности, а их любовь к животным лучше всего иллюстрирует их отношение к окружающему миру.