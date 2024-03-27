В Британии хотят запретить подгузники в школах: дети просто не умеют пользоваться туалетом

В Великобритании возникла большая проблема с самостоятельностью детей. Ради того, чтобы спасти их будущее, там готовы на кардинальные шаги.

Проблема школьников Британии с подгузниками

В Великобритании думают о запрете посещения школы в подгузниках. Как отмечают учителя, это негативно влияет на учебный процесс.

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Как показало исследование, каждый четвертый ученик не знает, как пользоваться туалетом. Из-за этого учителя отвлекаются на гигиенические потребности детей, жертвуя учебным временем.

Педагоги отмечают, что родители должны научить детей ходить в туалет и держать ручку еще до того, как они переступят порог школы. Это будет влиять на их успехи не только в учебе, но и в жизни.

Не все британские дети научились ходить в туалет в школу / Фото Pixabay

Общественность стала на сторону учителей и требует запрета посещения школы детей, которые до сих пор ходят в подгузниках. Интересно, что родители почему-то лишь частично признают вину в этой проблеме.

Школы массово заявляют, что или требуют дополнительного персонала на обслуживание таких детей, или они перейдут к более кардинальным формам протеста. Впрочем, вряд ли до этого дойдет, ведь местные власти понимают проблему и поддерживают педагогов.