Американский комик выгнал из зала мать с плачущим ребенком: реакция людей

В Австралии разгорелся скандал во время концерта известного американского комика. Тот попросил маму с ребенком выйти из зала, чтобы они не мешали другим насладиться шоу.

Инцидент на шоу комика

Несколько дней назад американский комик Ардж Баркер выступал на Международном комедийном фестивале в Мельбурне. Во время выступления в зале начал плакать ребенок.

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Артист попросил мать с младенцем выйти из зала, поскольку плач мешает другим смотреть шоу. Женщина послушала и вышла из зала, однако в обществе разгорелась бурная дискуссия. Друзья женщины были возмущены просьбой сатирика и вышли из зала в знак солидарности. Однако есть и те, кто поддержал Баркера.

От имени других 700 человек, которые заплатили, чтобы увидеть выступление, я вежливо сказал ей, что ребенок не может остаться. В то же время я ничего не имею против матерей,

– защитил комик свою позицию.

Мать, которую выгнали из зала, зовут Триш Фаранда. Ее младенцу 7 месяцев. Женщина утверждает, что ребенок не плакал, и она кормила его грудью, чтобы успокоить. Просьбу комика она сначала восприняла как шутку, но когда сатирик повторил просьбу – собрала вещи и ушла, чтобы не мешать другим.

Я не хотела никому портить вечер, у меня никогда не было намерения идти и мешать людям или устраивать представление. Я была на концертах Баркера до беременности, и просто хотела снова это почувствовать. Пойти на его концерт еще раз? Нет, этого уже никогда не будет,

– рассказала она.

Теперь в Австралии продолжаются жаркие дискуссии относительно того, могут ли матери всюду брать своих детей. Многие политики стали на сторону женщины – матери с маленькими детьми имеют право участвовать в общественной жизни, и нужно предусмотреть для этого все соответствующие условия.