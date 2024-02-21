Ромео Бекхем вирішив потішити своїх батьків ефектним образом. Вбрання хлопця побачили не лише ті, хто були поруч, а й мільйони людей в мережі інстаграм.

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21-річний парубок покрасувався світлиною у светрі, на якому зображені його батьки. До речі, затегати їх хлопець не забув, тож охоплення аудиторії вийшло суттєве.

Чемний син зіркових батьків / Фото з інстаграму Ромео Бекхема

Ромео красується светром з батьками / Фото з інстаграму Ромео Бекхема

До речі, припускають, що сам Ромео переживає складні часи. Усе через ймовірне розставання з Мією Ріган. Парочка не вітала один одного в мережі з Днем закоханих та взагалі проігнорувала це свято. Вони лише нещодавно почали жити разом, однак схоже на те, що побудувати спільне життя в них не виходить.

Ромео та Мія почали зустрічатися у 2019 році та робили перерву у 2022-му. Девіду та Вікторії дівчина дуже подобалася, вона часто відвідувала заходи разом із сім'єю.