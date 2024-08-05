"Прийміть хаос": зірковий Раян Рейнольдс поділився головним секретом батьківства

5 серпня 2024, 11:11
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Джерело:

Not Skinny But Not Fat

Зірка Дедпула виховує з Блейк Лайвлі 4 дітей. Він наголошує, що батьківство ніколи не було легкою справою, тому завжди варто зосереджуватися на позитивних моментах.

Прийняти хаос 

Канадський актор разом з дружиною є багатодітними батьками. Вони виховують чотирьох дітей віком 9, 7, 4 та 1 року. 

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Він радить батькам зосередитися не на проблемах, а на тому, що скоро вони минуть, і вони будуть сумувати за цими часами. 

Прийміть хаос. Безлад закінчиться, коли діти покинуть ваш дім. Насолоджуйтеся цим часом, який такий швидкоплинний,
– наголошує зірка. 

Створюйте спогади

Ще один лайфхак для батьків – створювати спогади, в які захочеться повернутися через багато років. 

Мине 30, 40 років, і ви будете повертатися спогадами у минуле. Краще потурбуватися про те, аби ці спогади були щасливими, і ви були ладні віддати все, аби повернутися у цю мить,
– вважає Рейнольдс. 

Раніше ми писали про те, ким стала "перша дитина з пробірки". 

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська