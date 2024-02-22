Інформація, яка для багатьох стане відкриттям

Здавалося б, витерти дитину насухо після купання в басейні та загорнути її в рушник – правильна ідея. Однак інструкторка з плавання Ніккі Скарнаті має абсолютно протилежну думку.

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Річ у тім, що ніхто не передбачає можливості, що дитина може впасти. Якщо вона закутана у рушник – це створює великий ризик.

Якщо дитина впаде у воду, її рухи буде стримувати важкий мокрий рушник. Додайте до цього паніку від ситуації – і наслідки можуть бути жахливими,

– розповіла інструкторка з плавання.

Одна з улюблених активностей дітей / Фото Pixabay

Вона додала, що аналогічна ситуація із падінням на підлогу. Плитка біля басейну мокра, тому впасти на ній цілком реально. Якщо бути повністю закутаним у рушник, то можна отримати серйозну травму.

Скарнаті зазначила: якщо вже і загортати дитину у рушник, то її руки повинні бути вільними. Це дозволить їй краще балансувати та ефективніше діяти при будь-якому падінні.