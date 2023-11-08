Спрощення дозволу виїзду дитини за кордон

В Україні стартує експериментальний проєкт щодо тимчасового дозволу для виїзду дітей за кордон. Зокрема, оформити необхідні документи можна за допомогою порталу Дія.

Цікаво І сміх і гріх: ці фото доводять, що сімейне життя з дітьми нудним не буває

Тепер алгоритм дій виглядатиме значно простіше, аніж пошук необхідних паперів та фізичне оформлення дозволу. Усе, що буде потрібно зробити, виглядатиме наступним чином:

батьки завантажують Дію;

один з них надає свою згоду на виїзд дитини через застосунок.

Дані автоматично скерують у Державний реєстр актів цивільного стану. Прикордонники теж матимуть можливість усе перевірити онлайн, тому брати з собою паперові документи буде непотрібно.

Це пришвидшить процедуру та врятує від ситуацій, коли дозвіл треба оформлювати по колу в разі втрати. Він зберігатиметься в застосунку, тому його неможливо буде забути або загубити,

– наголосили у Мінцифри.

Проєкт впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії. Також до проєкту долучені Міністерство цифрової трансформації, Міністерство юстиції, Державна прикордонна служба та Програмою EGAP.