Період статевого дозрівання – один з найбільших страхів усіх батьків. Підлітки починають бунтувати проти усталених речей та починають шукати себе для переходу у доросле життя. Усі ми через це проходили, тому вкрай важливо правильно реагувати та не наламати дров у стосунках.

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Як дати раду з бунтом підлітка

Зрозуміти процес

Статеве дозрівання пов'язане з потужним викидом гормонів, трансформацією тіла та змінами в головному мозку. Якщо щось у вихованні йде не за планом – це часто не провина дитини, просто вже так влаштована природа.

Що б не сталося, ви повинні розуміти, що дитина перебуває просто в епіцентрі колосальних змін. Вона звикає до нової версії себе, тому немає нічого дивного, що страх підлітки ховають за різноманітними вибриками та дурними вчинками.

З підлітками ніколи не буває легко / Фото Pixabay

Емпатія та ненав'язлива комунікація

Настав час розповідати дітям історії, які не прикрашають вас і повинні були залишатися в секреті усе життя. Серйозно – ви повинні перейти на бік підлітка, а для цього існує лише один спосіб завоювання довіри – показати, що ви не "кращий дорослий", а теж помилялися, шукали себе та коїли дурниці.

Не бійтеся стерти кордони чи субординацію. Ви просто почнете говорити з дитиною одною мовою, що налагодить процес взаєморозуміння та дозволить дійти компромісу з будь-яких питань.

Заборона – крайній та найгірший вихід

"Ти залишатимешся вдома" або інші види покарання доволі часто стають клином, який батьки назавжди вбивають у стосунках зі своїми дітьми. У такий спосіб ви лише підкинете дров у вогонь ворожості підлітків до дорослих та обірвете нитки можливої майбутньої комунікації.

Звісно, за серйозні порушення можна й карати, але робити це потрібно не на емоціях з подальшим з'ясуванням стосунків, а спокійно, неначе це частина звичайного робочого процесу, яку ви готові повторювати знову й знову, поки не отримаєте бажане. Це трішки погасить бунтівний "вогонь" та змусить підлітка шукати альтернативні шляхи виходу із ситуації без втрат своєї свободи та можливостей.