Зазвичай вкласти дітей спати для батьків перетворюється на важкий тест терпіння, часто таке повторюється навіть день у день. Але інколи втома застає їх у зовсім невідповідних місцях для того, аби заснути.
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Але коли це дітей зупиняла від сну така дрібниця, як невідповідне місце для сну. Якщо вони бачать ціль – то перешкод просто не існує.
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