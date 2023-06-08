Зазвичай вкласти дітей спати для батьків перетворюється на важкий тест терпіння, часто таке повторюється навіть день у день. Але інколи втома застає їх у зовсім невідповідних місцях для того, аби заснути.

Читайте також Такого имени точно нигде не встретишь: женщина назвала свою дочь в честь специи

Але коли це дітей зупиняла від сну така дрібниця, як невідповідне місце для сну. Якщо вони бачать ціль – то перешкод просто не існує.

Коли гра затягнулася / Фото Reddit

Поличка має багато функцій / Фото Reddit

Напевно, уявляє себе на морі / Фото Reddit

Зручнішої пози не вигадаєш / Фото Reddit

Якщо спати – то красиво / Фото Reddit

Ліжко може виглядати і так / Фото Reddit

Складання одягу втомлює / Фото Reddit