Періс Хілтон критикують за виховання дітей: що зірка зробила не так

Зіркова Періс Хілтон виховує сина та доньку, яких народили сурогатні матері. Світська левиця часто показує, як проводить час із дітьми, й інколи наражається на критику.

Зіркова Періс Хілтон показала, як купається з однорічним сином Феніксом на Гаваях. Однак під милим відео почали з'являтися гнівні коментарі.

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Річ у тім, що зірка неправильно одягнула на сина жилет – він опинився у нього на спині. Підписники Хілтон почали зауважувати помилку Періс, яка насолоджувалася часом із сином.

До честі зірки, вона відреагувала на критику по-королівськи. Вона не просто визнала помилку, а й подякувала за підказку та навіть додала трішки гумору.

Упс! Я думала, що це також задня частина. Але красно дякую, що дали мені знати,

– написала вона одному з підписників.

Втім, безпеці хлопчика абсолютно нічого не загрожувало – Періс ані на секунду не випускала сина з рук. Акторка також наголосила, що миті з дітьми – чарівні, і вона завжди їх берегтиме.

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