Лікарі врятували немовлятко з рідкісним синдромом

Лікарям Націоналізованої дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" вдалося врятувати життя новонародженого хлопчика. Він народився асфіксичною торакальною дистрофією.

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Це рідкісний синдром, який зустрічається один раз на 130 тисяч новонароджених. Дітки народжують з маленькою грудною кліткою дзвіноподібної форми, внаслідок чого робота легенів дуже обмежена.

Природній перебіг дуже тяжкий, особливо якщо симптоматика розвивається у дітей до 1 року. Зазвичай маленькі пацієнти помирають від дихальної недостатності, повторних пневмоній або стають залежними від апаратів штучного дихання,

– розповіли у лікарні.

Вперше в Україні лікарі застосували хірургічну операцію – атеральну торакальну експансію. Вона дозволяє послідовно збільшити об'єм грудної клітки. Раніше такі операції проводили лише у провідних клініках США, Британії та Італії.

Суть операції – у послідовному пересіченні 6 ребер, які потім з'єднують спеціальними металевими конструкціями. У результаті з довгих сегментів двох ребер робиться одне вдвічі довше ребро.

З малятком все гаразд, хлопчик тренується самостійно дихати. В нього є післяопераційні рани, але обстеження показали, що об'єм його грудної клітки збільшився.