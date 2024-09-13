Надихає на перемоги: величезну фотографію кого з дітей Бекхем повісив у своєму офісі

Сім'ю Девіда та Вікторію Бекхем вважають зразковим прикладом любові та вдалого виховання дітей. І дійсно, діти постійно надихають пару на все нові й нові звершення.

Турботливий татусь

Сім'я – головне джерело натхнення зіркового Девіда Бекхема. Особливо трепетно він ставиться до дітей, які стали відомими на весь світ.

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Однак улюбленицею колишнього футболіста та ікони моди є донька Харпер. Їхні милі стосунки завжди притягували увагу журналістів та викликали багато позитивних емоцій у соціальних мережах.

Окраса кабінету

Нещодавно Девід Бекхем покрасувався зі статуеткою EMMY, яку він отримав за серіал про свою кар'єру. Відповідне відео він виклав зі свого кабінету.

Бекхем зі статуеткою EMMY / Скриншот з відео

Користувачі помітили, що на задньому фоні стіну прикрашає велика фотографія Харпер. Шанувальники зірки припускають, що цю світлину міг зробити син Девіда Бруклін, який певний час захоплювався фотографією.

Раніше ми писали про те, що Кіра Найтлі передала одній з доньок рідкісну хворобу.