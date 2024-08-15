Чи доречний сарказм у спілкуванні з дітьми: думка психолога

Гумор – один з найкращих помічників у вихованні дітей. Однак такий його прояв, як сарказм, супроводжується кількома важливими нюансами.

Найперше – розуміння

Як розповіла професор психології в Західному університеті в Онтаріо Пенні Пексман, дітям важко зрозуміти таку модель, як сарказм. Вони звикли бути щирими, тому не завжди зчитують, що людина має на увазі щось протилежне до того, що озвучує.

Читайте також "Загинув у теракті 11 вересня": син шокував маму своїм "попереднім життям" – факти збіглися

Для розуміння сарказму діти повинні вміти думати про переконання та наміри іншої людини. Ця навичка з'являється у віці 5 – 6 років, і важливо вчити дітей, що мотивація може розходитися зі словами мовця,

– зазначила вона.

Форма має значення

Сарказм може використовуватися як у формі жарту, так і з метою образи. Батькам важливо навчити дітей першого та уникати другого.

Сарказм буває смішним та кумедним, наприклад, у мультиках. Це гарна форма. Але коли йдеться про образу – це неприпустимо, як в бік дітей, так і у зворотному напрямку,

– наголосила фахівчиня.

Що стосується батьків, то вони цілком можуть застосовувати цей прийом для оцінки якогось явища, але в жодному разі не щодо дитини. Малюки повинні бути впевненими в тому, що дорослі з ним щирі і ніколи не шукати прихованого підтексту. На цьому будується довіра, і сарказм не повинен її підточувати.

Раніше ми писали про те, чому так важливо забезпечити підліткам приватний простір.