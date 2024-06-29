Жінка годує дітей лише фруктами та овочами: який її головний аргумент

Збалансоване харчування – основа здорового розвитку дітей. Втім, деякі батьки наважуються відходити від правил та експериментувати.

Усе змінив діагноз

У 2020 році Пем Джохал, яка мешкає у Великій Британії, поставили невтішний діагноз – ревматоїдний артрит. Вона скаржилася на м'язеву скутість, постійну втому та опухлі суглоби.

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Колись веганська дієта допомогла їй при виразковому коліті, тож і цього разу вона вирішила спробувати цей метод. Раніше вона їла м'ясо 4 рази на тиждень, але потім вирішила взагалі від нього відмовитися. За її словами, здоров'я значно покращилося, а лікар не міг повірити у такий результат.

У мене маса енергії, немає ні ломоти, ні болю. Мені 47 років – і в мене немає жодного сивого волоска. Мої рідні вважають мене божевільною, але насправді дієта допомагає почуватися приголомшливо, – розповіла вона.

Як харчуються її діти

Пем їсть лише сирі фрукти та овочі, а дітей виховує фрукторіанцями. Жінка переконана, що люди створені так, що повинні їсти лише фрукти. На її думку, дієта також сильно впливає на їхню поведінку.

Семирічна Джорджі та шестирічний Генрі не їдять м'яса, яєць та молока, але інколи насолоджуються веганським шоколадом, морозивом і желе.

Мої діти помічають, як я харчуюся, я вожу їх на веганські ярмарки й розповідаю їм правду про їжу. Їм подобається те, що я готую, і вони ніколи не хворіють,

– запевняє британка.

Раніше ми писали про те, як батьки можуть допомогти дітям побороти залежність від гаджетів.

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