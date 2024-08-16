Здоров'я – понад усе: з яких продуктів дітям краще споживати цукор

Ожиріння – це проблема, яка не має стосуватися дітей. Однак надлишок солодкого та доданого цукру може наробити лиха.

Продукти мають значення

Як з'ясували вчені з Нідерландів, дитяче ожиріння провокує не лише надлишок цукру, а й те, з яких джерел він походить. Хоча показник кількості теж дуже красномовний: дітям достатньо 112 грамів цукру на добу, починаючи від 3 років, аби в 10 – 11 страждати через ожиріння або надлишкову вагу.

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У цьому випадку йдеться про споживання цукру з цукерок, солодких напоїв та інших солодощів. Однак варто обрати інші продукти – і проблеми не виникне.

Фрукти та молоко – краща альтернатива

Дослідники помітили, що діти, які споживали таку ж норму цукру на добу, але через молоко та фрукти, мали куди менші показники індексу маси тіла. Вчені наголошують, що у багатьох продуктах є свій природний цукор, тож додавати його в іншому вигляді точно зайве, особливо, коли йдеться про дитячий раціон.

Дітей слід заохочувати вживати фрукти і молоко замість підсолоджених молочних і йогуртових напоїв, солодощів, тістечок та інших продуктів, багатих на доданий цукор,

– заявила Цзюньян Цзоу, дослідниця з Університету Гронінгена.

Вчені будуть продовжувати дослідження у цьому напрямку, однак вкотре нагадують про те, що доданий цукор не є корисним для здоров'я, тим паче коли йдеться про дітей.

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