Австралійських дітей хочуть позбавити алергії на арахіс: який спосіб для цього вигадали

В Австралії стурбувалися тим, що багато дітей мають алергію на арахіс. Аби цей поширений продукт не створював їм проблем у майбутньому, вчені та чиновники вирішили впровадити спеціальну програму.

Боротьба з алергією

Алергія на арахіс стала великою проблемою для дітей з Австралії. Їм потрібно контролювати все, що вони їдять, до останнього інгредієнта, аби їхньому здоров'ю, а інколи й життю нічого не загрожувало. Материк навіть прозвали "світовою столицею алергії".

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Місцеві лікарі вирішили боротися з проблемою за допомогою унікальної програми лікування. І цікаво, що вона починається з перших днів життя дитини.

Унікальна програма

Нова програма боротьби з алергією на арахіс називається пероральна імунотерапія. Якщо дитині діагностують алергію на арахіс, то їй під наглядом фахівця поволі дають маленьку порцію арахісового порошку. Поступово доза арахісу збільшується, і з часом алергію буде подолано.

Спочатку може бути невеличка алергічна реакція, але в перспективі цей метод повністю звільняє дитину від проблеми,

– розповів керівник програми Тім Бреттіг.

Скористатися програмою можна безплатно в 5 штатах. Вона відбувається під наглядом фахівців. Давати дитині арахісовий порошок вдома можна, але виключно за рекомендації лікаря.

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