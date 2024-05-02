У білих батьків народилося темношкіре немовля: як це пояснила жінка і що каже наука

У США мережу "підірвав" випадок привітання молодих батьків. Люди дивуються, що в білих батьків народилося темношкіре немовля.

Касирка Рейчел та її наречений Пол стали батьками чудового малюка Кеша Джамала. Здавалось, звичайний випадок, але він швидко став "хітом" соцмереж.

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Річ у тім, що в Пола та Рейчел світла шкіра, а от малюк народився темношкірим. Деякі підписники почали сумніватися, що Пол є справжнім батьком дитини, що дуже розлютило пару.

Пол та Рейчел звернулися до генетиків та здали тест ДНК. Результати показали – Пол є батьком Кеша Джамала.

З'ясувалося, що в мене є афроамериканські гени. Саме вони зіграли свою роль,

– розповіла Рейчел.



Пол, Рейчел та Кеш Джамал / Фото Celina 52 Truck Stop

Що каже наука

Генетики розповіли, що подібні випадки – не така вже й рідкість. Загалом за колір шкіри відповідають 120 генів, але лише 20 мають безпосередній вплив на популяцію. Відтак, скандал виник на рівному місці, а Пол та Рейчел можуть не витрачати час на людей в інтернеті, а віддати всю увагу чудовому Кешу Джамалу.

Раніше ми писали про те, як живуть перші генетично "відредаговані" діти.