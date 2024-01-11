В одній із клінік Південної Каліфорнії, що в США, матір через помилкове запліднення народила кавказьких дітей. Розслідування показало, що внаслідок "неймовірної помилки" медики під час процедури випадково переплутали ембріони, але про це стало відомо не одразу.

Цікаво "Ніколи не пізно": 70-річна жінка народила двійню – яка ситуація з малюками

Як це трапилося

У Каліфорнії азійсько-американське подружжя проходило процедуру лікування безпліддя. Заплативши 100 тисяч доларів, жінка завагітніла. Лікарі запевнили, що у неї народяться дівчатка-близнючки. Яким же було здивування батьків коли після 9 місяців вагітності народилися два європеоїдні хлопчики.

Було проведено розслідування, яке виявило, що внаслідок "неймовірної помилки" клініка імплантувала пацієнтці два ембріони від двох інших сімей.

Що сталося з хлопчиками

Через кілька тижнів подружжя передало хлопчиків їхнім генетичним батькам. І, звичайно, оформили позов до суду.

Ми істерично плакали, всі четверо. Нам дуже шкода,

– сказала Манукян, коли вони з чоловіком забрали своїх дітей додому.

Сім’ям вдалося домовитися з клінікою репродуктивного здоров'я в Каліфорнії про виплату компенсації. Її розмір не розголошується.