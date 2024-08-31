Захопилася фільмом: мережа шокована мамою, яка назвала дітей на честь "Парку Юрського періоду"

Інколи батькам хочеться дати дитині особливе та оригінальне ім'я. Проте інколи справа заходить аж надто далеко.

Оригінальність мами

Одна з користувачок мережі Reddit розповіла про те, що захоплюється кінострічкою "Парк Юрського періоду". Настільки, що вирішила назвати дітей на честь динозавра.

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Коли в неї народився первісток, то був названий Трекстоном – на честь T-Rex. Для доньки вона не вигадала нічого, тому дівчинка отримала "нормальне ім'я". Втім, коли народився ще один хлопчик, жінка вирішила продовжити лінію та назвала його Роарекс.

Реакція мережі

Люди були шоковані ідеєю матері та взагалі не розуміють її прагнення. Дехто навіть пропонує, аби дорослі змінювали власні імена на більш дивакувате, а дітям дали спокій:

"Нехай собі візьме таке ім'я";

"А якщо діти не любитимуть динозаврів?";

"Примхи батьків щодо імен інколи переходять межі адекватності".

Раніше ми писали про хлопчика, який шокував маму розповіддю про "попереднє життя" – факти збіглися.