Висипає спагетті просто на стіл: мама з Флориди демонструє неоднозначний спосіб подачі вечері

Нещодавно відео, зняте молодою мамою Кесі Дріґерс, стало вірусним у соціальних мережах. У ньому вона показала незвичайний спосіб подачі вечері своїм трьом дітям.

Замість традиційного використання тарілок і столових приборів Кесі вирішила подати спагетті та соус для пасти прямо на стіл, вкритий алюмінієвою фольгою. Цей спосіб подачі вечері викликав змішані реакції в інтернеті.

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Інноваційний підхід до сімейної вечері

У відео Кесі Дріґерс, 26-річна мама трьох дітей, демонструє, як вона готує вечерю для своїх малюків, віком від 8 місяців до 6 років. Замість використання традиційних тарілок, Кесі разом із чоловіком вирішили застелити обідній стіл алюмінієвою фольгою, створивши імпровізовану тарілку.

Мої діти люблять спагетті та, звісно, ​​вони дуже все бруднять коли їдять,

– розповідає вона.

На розгорнуту фольгу пара виклала гарячі спагетті з соусом, дозволивши дітям спочатку їсти руками, а згодом – використовувати пластикові вилки. За словами Кесі, такий підхід дозволяє не тільки зекономити час на миття посуду, але й дає дітям можливість по-справжньому насолодитися їжею та створити веселу атмосферу.

Метод подачі, запропонований Кесі, викликав неоднозначні відгуки. Деякі користувачі хвалили маму за її креативність і здатність зробити вечерю більш захопливою для дітей. Інші ж висловили занепокоєння щодо гігієни та безпеки такого способу подачі їжі. Дехто вважав, що це може спричинити безлад і навчити дітей неправильних харчових звичок.

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