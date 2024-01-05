Дивовижний подвиг маленького львів'янина

9-річний Юрій Напора зумів зібрати 4 мільйони гривень на потреби Збройних Сил України. Школяр разом з батьком виступає на вулицях Львова, а вчить пісні вдома з мамою.

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Співати хлопчик почав у серпні 2022 року. Спочатку він хвилювався, але результат дав зрозуміти, що він рухається у правильному напрямку.

У перший день ми зібрали 23 тисячі гривень, хоча нас ніхто не знав. Вже на другий день я розслабився, адже люди давали гроші, і я розумів, що ми допомагаємо армії та наближаємо перемогу,

– розповів маленький волонтер.

Хлопчик виступав не лише у Львові, а й зробив турне містами Львівщини. Хлопець закохався у музику з 2 років, і з того часу намагається вдосконалюватися у цьому напрямку.

Хлопчик, який зібрав 4 мільйони на ЗСУ / Фото Суспільне Львів

Хочу військовим побажати, щоб вони відвоювали те, що мають відвоювати, вернутися живим і здоровим і з перемогою,

– додав хлопчик.

Рекордний збір за один виступ склав 86 тисяч гривень. Наразі поки на вулиці холодно, хлопчик продовжує виступати у церквах. Коли ж потепліє, він відновить вуличні виступи.