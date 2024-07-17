Вони такі чудові: Лів Тайлер поділилася рідкісними фото дітей

Життя зіркових дітей завжди притягало увагу людей. Однак деяким батькам вдається захищати своїх чад від надмірної публічності.

Тайлер припідняла завісу

Відома американська акторка Лів Тайлер трьох дітей. Вона рідко показує їх шанувальникам, але цього разу вирішила припідняти завісу сімейного життя.

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В одному з останніх постів зірка повідомила, що Лулі Роуз виповнилося 8 років.

Також вона опублікувала фото старшого сина Майло, який несе щасливу Лулу Роуз на плечах. Лів Тайлер рідко ділиться світлинами дітей, тож не дивно, що останні її пости здійняли такий фурор.

Хто є батьками дітей Лів Тайлер

Старшого сина акторка народила від колишнього чоловіка Роя Ленгдона. Двоє молодших дітей від Дейва Гарднера, з яким вона 7 років жила у цивільному шлюбі. Пара завершила стосунки у 2021 році.

Гарднер працює спортивним агентом, він найкращий друг Девіда Бекхема. Однак Вікторія не в захваті від цієї дружби, адже Гарднер часто запрошував друга не вечірки без супроводу дружини.