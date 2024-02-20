Кондитер-новачок усе зіпсував

Аліса та Крістіан хотіли перетворити новину на стать дитини на сюрприз. Вони замовили торт, який мав їм вказати, хто поповнить їхню сім'ю – хлопчик чи дівчинка.

Цікаво Це наймиліше, що ви побачите сьогодні: дитину назвали на честь бабусі – реакція жінки

Свою радість від події вони вирішили зафільмувати для ТікТок. Однак все пішло зовсім на так, як вони очікували.

Коли увімкнулася камера, Аліса та Крістіан розрізали торт за допомогою бокалів. Яким було їхнє здивування, коли вони побачили, що торт взагалі немає ніякого кольору! Відео стало таким вірусним, що набрало 40 мільйонів переглядів.

Як з'ясувалося, причиною прикрої ситуації став кондитер-початківець. Він просто не знав, як додавати колір, і чомусь замість того, аби запитати поради колег, вирішив взагалі не додавати жодного кольору.

Кондитерська перепросила за інцидент і не лише повернула кошти за торт, а й подарувала другий. На щастя, зйомка другого ролика пройшла вдало, торт "підказав", що в пари буде хлопчик.

Аліса теж відзначила вміння кондитерської визнавати свої помилки та запевнила, що інцидент вичерпано, а прикра ситуація через необачність працівників може трапитися з кожним.