Істерика у дитини: коли це виходить за норму

Істерики у малюків – емоційні спалахи, з якими зазвичай стикаються діти віком від 1 до 3 років. Інколи така поведінка засмучує або навіть дратує батьків.

Істерики можуть бути спровоковані різними факторами. Скачок росту, голод, втома або те, коли дитині говорять "ні". Під час істерик малюк може кричати, бити ногами, плакати або проявляти інші форми агресії, щоб висловити свої емоції.

До теми Такого в школі не навчать: мама знайшла цікавий спосіб привити дітям фінансову грамотність

Коли варто турбуватися про дитячі істерики

Якщо істерики стають надто частими або інтенсивними, це може бути ознакою розладів поведінки.

– істерики є частими та тривалими після 4 років;– дитина завдає собі або іншим шкоди під час істерик;– вони супроводжуються іншими проблемами, такими як затримка мови або соціальних навичок;– ваш малюк регулярно проявляє агресивну поведінку проти інших людей, наприклад, кусає, б’є ногами або руками.

Щоб запобігти істерикам, слід розуміти тригери. Зберігайте спокій і забезпечте дітям комфортний простір, коли це потрібно. Завдяки підтримці батьків малюки можуть навчитися регулювати свої емоції, краще повідомляти про свої потреби та, зрештою, перерости часті істерики.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.