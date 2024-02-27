Коли батьки дізнаються, що в них будуть двійнята чи близнюки – то це завжди фонтан емоцій. Дізнатися, як це буває, пощастило і деяким українським представникам світу шоубізнесу.

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Freel та Олександра

Реп-виконавець Freel (Андрій Шалімов) та його дружина Олександра чекали на дитину після початку повномасштабного вторгнення росіян. У 2022 році пара стала батьками чудових двійнят – Соломії та Остапа.

Щасливі батьки / Фото з інстаграму me.freel

Як і багато інших дітей, малюки народилися під час тривог, однак зараз зростають веселими та грайливими.

Діти ростуть, крутяться, вертяться, сміються, комунікують одне з одним, регочуть, потроху повзають і гризуть усе, до чого можуть дотягнутись, в тому числі батьків,

– розповідає Андрій.

Олександр Сидоренко і Поліна

Один з лідерів гурту ТНМК Фоззі також став батьком двійнят – Данила та Варвари.

У нас з Поліною дві новини. Дві дуже хороші новини,

– написав він після народження дітей.

Подвійна радість татуся / Фото з фейсбуку fozzey.metamotfozzey

Олександр не розкриває подробиць особистого життя, а з початку війни вивіз сім'ю до Німеччини. Окрім двійнят співак також виховує старшу доньку.

Олена Кравець і Сергій Кравець

Продсерка ShootGroup Production та українська комічна акторка Олена Кравець разом з чоловіком Сергієм стали батьками двійнят у 2016 році, дітей назвали Катерина та Іван. Також у пари є донька Марія.

Подвійна радість для зірки / Фото з інстаграму lennykravets

Олена Кравець розповіла, що вчить дітей бути самостійними, адже не завжди в неї вийде бути вдома тоді, коли їм це потрібно.

Камалія і Мохаммад Захур

До появи первістків Камалія готувалася дуже ретельно та відповідально. У. 2013 році разом з коханим Захуром співачка подарувала життя Арабеллі й Мірабеллі. Коли дівчатка були маленькі, то роль "суворого поліцейського" взяла на себе мама, а татусь ні в чому не відмовляв та ніколи не сварив за бешкетування.

Так виглядає ідилія / Фото з інстаграму kamaliyaofficial

У 2023 році пара розлучилася, однак піклування про дітей залишилося на першому місці. Коли дівчатка у Лондоні (там вони здобувають освіту), то ними опікується тато, а коли повертаються до України, то проводять увесь свій час з мамою.