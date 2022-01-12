Вчені провели тести для дітей, чиї мами під час вагітності вживали рекомендовану кількість холіну (який ще називають вітаміном В4). У ході дослідження з'ясувалось, що рекомендована доза не повністю задовольняє потреби мозку плода.

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Результати дослідження вказують на те, що додавання холіну до стандартного пренатального вітамінного режиму є корисним для всього населення, – зауважила професорка Корнеллького відділу харчових наук та співавторка дослідження Барбара Страпп.

У більшості пренатальних вітамінних комплексів холін, який міститься у жовтках, нежирному червоному м'ясі, рибі, птиці, бобових, броколі, цвітній та інших капустах, деяких фруктах, – відсутній. А це означає, що понад 90 % майбутніх мам вживають менше холіну, ніж рекомендовано.

Пренатальний раціон, збагачений холіном, корисний для мами й дитини / Фото Unsplash

Що показало дослідження на гризунах

Кілька десятків років досліджень, які проводились на гризунах, продемонстрували, що додавання холіну до раціону матері покращує когнітивні здібності потомства. Додаткове вживання холіну матерями не лише сприяло поліпшенню пам'яті та уваги потомства протягом всього життя, але й зменшувало кількість когнітивних порушень у плода, спричинених впливом алкоголю, пренатальним стресом, аутизмом, епілепсією, синдромом Дауна та хворобою Альцгеймера.

Висновки університету Корнелла

Під час дослідження університету Корнелла вагітні жінки у третьому триместрі дотримувались спеціального раціону з визначеною кількістю холіну.

Половина жінок щоденно вживала 480 міліграмів холіну (що трохи перевищує рекомендований рівень, який становить 450 міліграмів на день). Інша ж половина – щоденно приймала 930 міліграмів холіну, що приблизно вдвічі перевищує рекомендований рівень.

Через 7 років вчені протестували дітей, народжених матерями з першої групи, та виявили, що при виконанні завдань на концентрацію з часом у них знижувались показники точності, тоді як у дітей матерів із другої групи точність зберігалась на високому рівні впродовж усього завдання. Ці результати підтвердили дослідження на гризунах, де у потомства проявлялись аналогічні ефекти.

Ми виявили, що вживання матерями холіну позитивно позначається на потомстві як у тварин, так і в людей. Наше дослідження показує, що увесь спектр когнітивних та нейпротекторних переваг, які ми спостерігали у тварин, проявляється також і в людей,

– пояснила дослідниця.

Проаналізувавши результати цього й попередніх досліджень, вчені дійшли висновку, що холінові добавки у раціоні матері покращували швидкість опрацювання інформації у їхніх дітей впродовж першого року життя.

Холін у раціоні матері позитивно впливає на когнітивні здібності малюка / Фото Unsplash

Результати досліджень демонструють, що позитивні ефекти пренатальних добавок у раціоні матері зберігаються і в ранньому дитинстві, а отже, наочно ілюструють важливу роль пренатального холіну у формуванні когнітивного розвитку дитини, – прокоментував Річард Кенфілд, професор психології розвитку.

На думку професора, здатність підтримувати увагу у складних ситуаціях має неабияке значення для усієї когнітивної діяльності, а тому сукупний ефект покращення концентрації уваги, ймовірно, буде значним.

До слова, поточні рекомендації щодо добової норми холіну, зокрема й для вагітних жінок, були встановлені ще у 1998 році на основі кількості холіну, необхідного для запобігання дисфункції печінки у чоловіків.