Дитина проти мандаринів: 11-річний хлопчик встановив унікальний рекорд Гіннеса

Усі дитячі рекорди, які потрапляють до Книги рекордів Гіннеса, особливі. Однак деякі з них настільки унікальні, що про них починає "гудіти" ледь не весь світ.

Британське Absolute Radio у партнерстві з Книгою рекордів Гіннеса запустило конкурс для дітей, аби зафіксувати новий рекорд. Його вони вигадали за допомогою аудиторії: з поміж усіх варіантів зійшлися на думці на такому досягненні: скільки мандаринок вдасться почистити за 1 хвилину.

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Потім редакція радіо почала пошук молодого слухача (умовою був вік до 16 років), який міг би замахнутися на новий рекорд. Вибір впав на 11-річного хлопця з Йорка Тейлора Кемпа, який розповів, що захоплюється мандаринами, тому його батьки часто збирають шкірку від фруктів по всьому будинку.



Тейлор готується встановлювати рекорд / guinnessworldrecords

Кілька перших спроб були невдалими, однак хлопець був налаштований серйозно. В результаті йому таки вдалося повністю почистити 4 мандарини впродовж 1 хвилини. Представники Книги рекордів Гіннеса зафіксували рекорд і видали хлопцеві відповідний документ. Однак хто зна, як довго протримається його рекорд: в студію радіо вже почали дзвонити з пропозиціями позмагатися з досягненням Тейлора.