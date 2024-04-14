"Заради дівчинки": зіркова Ріанна розповіла, скільки ще дітей готова народити

Ріанна та її бойфренд A$AP Rocky вже стали батьками двох синів. Втім, на цьому зіркова парочка зупинятися не збирається.

Скільки ще дітей хоче Ріанна

Нещодавно таблоїдами розлетілася чутка, що Ріанна вагітна третьою дитиною. Зірка не підтвердила інформацію, але не приховує, що не має нічого проти, аби знову народити.

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36-річна співачка зізналася, що готова мати "стільки дітей, скільки дасть Бог".

Я б пішла більше, ніж на два. Я б спробувала, щоб народити дівчинку. Але, звісно, якщо це знову буде хлопчик, то жодних проблем, ми будемо йому дуже раді,

– розповіла співачка.

Зараз пара виховує двох синів – RZA Ателстона Маєрса та Ріота. Ріана розповіла, що зважилася на материнство завдяки підтримці, яку їй надає партнер.

"Ми знали один одного із попередніх стосунків і знали, який біль можемо вчинити один одному. Ми починали зустрічатися дуже обережно, однак все гаразд, A$AP Rocky – чудовий батько", – поділилася зірка.

Минулого разу співачка завагітніла вже через 9 місяців після народження первістка, тож фанати припускають, що і цього разу пара не буде відкладати справу у довгий ящик.